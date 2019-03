Rheinische Post: SPD fordert Lohnuntergrenze für Auszubildende

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Juso-Chef Kevin Kühnert hat eineLohnuntergrenze für Auszubildende verlangt. "Auszubildende lernennicht nur, sie leisten auch bereits Arbeit und tragen zumwirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens bei. Diese Arbeit ist unsetwas wert: wenigstens eine Mindestausbildungsvergütung!", heißt esin einem gemeinsamen Gastbeitrag von Kühnert und Yasmin Fahimi,Berichterstatterin für berufliche Bildung in der SPD-Fraktion, fürdie Düsseldorfer "Rheinische Post" (Mittwoch). "Wer in einertarifgebundenen Branche arbeitet, hat Anspruch auf mindestens 80Prozent der tariflich vereinbarten Vergütung, auch wenn derAusbildungsbetrieb selbst nicht tarifgebunden ist", schreiben Kühnertund Fahimi. Und für den "unerfreulichen Fall", dass nicht auftariflich ausverhandelte Vergütung zurückgegriffen werden könne,müsse man eine "ordentliche Untergrenze einziehen, wie beimMindestlohn". Zudem fordern die beiden Autoren freie Tage vorPrüfungen für Auszubildende sowie spätestens drei Monate vorAusbildungsende Klarheit über einen möglichen Anschlussvertrag imBetrieb. Der Bildungsministerin werfen Kühnert und FahimiVersäumnisse bei der Reform des Berufsbildungsgesetzes vor. Karliczekscheine "nicht in der Lage zu sein, das Gesetz professionell auf denWeg zu bringen", so die SPD-Politiker in ihren Beitrag. "Wederhandwerklich, noch inhaltlich bringt sie den Prozess voran. EinTrauerspiel!"Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell