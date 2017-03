Rheinische Post: SPD drängt auf Ausbildungsreform der Pflegeberufe

Düsseldorf (ots) - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatdie Koalitionspartner CDU und CSU zu Anpassungen der Pflegereformgedrängt. "Wir brauchen endlich eine allgemeine Pflegeausbildung, inder die Abschlüsse zur Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und derAltenpflege zusammengefasst werden", sagte Lauterbach der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Es istbedauerlich, dass sich die Union weiter dagegen sperrt, obwohl einsolch höherwertiger Abschluss den Betroffenen deutlich besserePerspektiven ermöglichen würde", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete.Derzeit herrsche ein Mangel an Pflegekräften, "in naher Zukunft kommtaber ein ernstzunehmender Notstand auf uns zu", sagte Lauterbach.Dass Medienberichten zufolge die Zahl der Anträge aufPflegeleistungen stark gestiegen ist, findet Lauterbach nichtüberraschend. "Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt jedes Jahr umbis zu 100.000, gleichzeitig wurde durch die Reform der Kreis derLeistungsberechtigten erweitert. Die Steigerung war also vorhersehbarund wird weitergehen", sagte Lauterbach.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell