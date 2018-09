Düsseldorf (ots) - SPD-Vize Ralf Stegner hat im Streit über dieZukunft von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen vor dem Bruch derKoalition gewarnt. "Alle wissen, dass das jetzt kein Spaß mehr ist,sondern dass man gucken muss, dass man jetzt etwas Ordentlicheshinkriegt", sagte SPD-Vize Stegner der Düsseldorfer "RheinischenPost" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Montag). Man werdegegenwärtig in dieser Frage in der Öffentlichkeit deshalb wohl auchnur "zugeknöpfte Gesprächspartner" antreffen. "Wir müssen sehen, wasmöglich ist." Klar sei aber auch: "Andrea Nahles kann nicht mehrhinter den Brief zurück." Die SPD-Vorsitzende Nahles hatte am Freitagin einem Schreiben an CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef HorstSeehofer eindringlich appelliert, die zunächst gefundeneVereinbarung, den bisherigen Verfassungsschutzchef Maaßen zumStaatssekretär im Bundesinnenministerium zu befördern, zu überdenkenund das Paket neu aufzuschnüren.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell