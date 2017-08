Rheinische Post: SPD-Verteidigungsexperte begrüßt Trumps Afghanistan-Wende

Düsseldorf (ots) - Der verteidigungspolitische Sprecher derSPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, hat die Ankündigung vonUS-Präsident Donald Trump grundsätzlich begrüßt, das amerikanischeEngagement in Afghanistan aufstocken zu wollen. "Es ist zu begrüßen,dass der amerikanische Präsidenten sich den Realitäten in Afghanistanstellt", sagte Arnold der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Mittwochausgabe). Zu den Notwendigkeiten gehöre allerdingsauch, weiterhin Druck auf die afghanische Regierung auszuüben, durchbessere Regierungsführung endlich Vertrauen in der eigenenBevölkerung zu gewinnen, betonte der SPD-Politiker. "Allein mit mehrMilitär ist eine Verbesserung der Lage nicht zu erreichen und dieTerroristen werden weiter Zulauf bekommen", sagte Arnold."Deutschland ist und war immer ein verlässlicher Partner. Deshalbsind jetzt andere gefragt, Trumps Strategie zu unterstützen", fügteer hinzu.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell