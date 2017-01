Düsseldorf (ots) - Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold hatnach den Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump einZusammenrücken der Europäer für ihre eigene Verteidigungsfähigkeitgefordert. "Die europäischen Nato-Partner müssen im Bündnis mehr tun- ganz unabhängig von Trump. Jeder andere amerikanische Präsidenthätte auch mehr von uns verlangt", sagte Arnold der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Aber keinerwürde die Nato in der Substanz in Frage stellen, wie Trump es tut."Darin liege aber auch eine Chance, sagte Arnold. "Auch dieosteuropäischen Nato-Länder merken jetzt, dass wir eine starkeeuropäische Verteidigungsunion als Ergänzung zur Nato benötigen.Deutschland und Frankreich sollten den Motor bilden, diesumzusetzen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell