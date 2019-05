Rheinische Post: SPD-Politiker Westphal sagt Niederlage von Andrea Nahles voraus

Düsseldorf (ots) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernd Westphalhat eine Niederlage von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles beider vorgezogenen Neuwahl des Fraktionsvorsitzes kommende Wocheprognostiziert. "Ich sehe keine Mehrheit für Andrea Nahles bei derWahl zur Fraktionsvorsitzenden am kommenden Dienstag", sagte Westphalder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Das höre ich von sehrvielen SPD-Abgeordneten, aber auch von der Parteibasis, die einenNeuanfang ohne Andrea Nahles fordern", sagte Westphal, derwirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Auch wenn sichvor zur Wahl am Dienstag kein Gegenkandidat mehr melde, könne Nahlesabgelöst werden. "Entweder sie übernimmt jetzt selbst dieVerantwortung für die Verluste bei der Europawahl und tritt vorherzurück. Oder sie muss am Dienstag eine Niederlage einstecken", sagteWestphal. "Dann wird sich ein anderer Kandidat oder Kandidatin zurVerfügung stellen", sagte der Abgeordnete aus Niedersachsen. "Wirbrauchen jetzt jemanden an der Spitze, der führen kann, die Fraktionzusammenhält, das Profil der SPD schärft, in derÖffentlichkeitsarbeit alle Kanäle seriös und professionell bedientund der uns wieder nach vorne bringt", erklärte Westphal.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell