Rheinische Post: SPD-Parteitag soll Seehofer bei Familiennachzug stoppen

Düsseldorf (ots) - Beim bevorstehenden Bundesparteitag der SPD inWiesbaden werden die NRW-Delegierten einen Initiativantrag zumFamiliennachzug einbringen. Ziel ist es, die Bundes-SPD gegen die vonBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Verschärfungen zurZusammenführung von Flüchtlingsfamilien aufzustellen. In dem Papier,das der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe) vorliegt, heißt es, die SPD stehe für einehumanitäre Flüchtlingspolitik. Es sei richtig, dass man mit demKoalitionsvertrag die Familienzusammenführung wieder grundsätzlichermögliche. Jedoch heißt es dort weiter, der "Gesetzentwurf desAnkündigungsministers Seehofer ist für die SPD nichtzustimmungsfähig." Es sei nicht akzeptabel, dass mit einergesetzlichen Regelung weitere Hürden aufgebaut würden, die aus Sichtder CSU dazu beitragen sollten, die Familienzusammenführung weiter zuerschweren, wenn nicht gar in vielen Fällen unmöglich zu machen. DieSPD-Regierungsmitglieder und die Bundestagsfraktion sollten daherdafür Sorge tragen, dass keine weiteren Hürden aufgebaut werden. MarcHerter, Vizechef der SPD in NRW, sagte: "Ich bin zuversichtlich, dasses eine Mehrheit dafür geben wird, um den Verhandlungskurs der SPD imBund deutlich zu machen." Horst Seehofers Pläne zum Familiennachzugvon Flüchtlingen gingen deutlich über die Grenzen desKoalitionsvertrags hinaus. "Damit darf er nicht durchkommen", sagteHerter.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell