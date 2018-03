Rheinische Post: SPD-Linke Hilde Mattheis fordert weitgehende Hartz-IV-Korrekturen

Düsseldorf (ots) - Die Chefin des Forums Demokratische Linke 21(DL 21) in der SPD, Hilde Mattheis, hat in der Hartz-IV-Debatteweitergehende Korrekturen gefordert, die deutlich über das von derKoalition geplante staatliche Jobprogramm für 150.000Langzeitarbeitslose hinausgehen. "Die aktuelle Debatte um Hartz IVist gut, denn sie zeigt, dass eine Korrektur der Hartz-Gesetzedringend notwendig ist", sagte Mattheis der der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe). Beim Ausbau vonstaatlich finanzierten Beschäftigungsmöglichkeiten fürLangzeitarbeitslose "spielt es weniger eine Rolle, wie das Programmgenannt wird, sondern dass damit Menschen wieder gute und sinnvolleArbeit finden", sagte Mattheis. "Das ist aber nicht die alleinigeAntwort auf die Korrekturnotwendigkeit der Hartz-Regelungen und derdahinter stehenden Prinzipien", so die Vertreterin der SPD-Linken."Beide Teile dieser Debatte müssen dazu dienen, wiederTeilhabemöglichkeiten für die Menschen zu eröffnen", sagte sie.Mattheis forderte unter anderem Änderungen bei Dauer und Bezug desArbeitslosengeldes I, die Abschaffung von Hartz-IV-Sanktionen, dieÜberarbeitung der Hartz-IV-Leistungshöhe sowie die Reform desSchonvermögens für Hartz-IV-Bezieher.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell