Rheinische Post: SPD-Generalsekretär Heil hält Mitgliederentscheid in Koalitionsfragen für sinnvoll und spricht sich für ein Bildungsprogramm des Bundes von zwölf Milliarden Euro aus

Düsseldorf (ots) - SPD-Generalsekretär Hubertus Heil kann sich gutvorstellen, nach der Bundestagswahl die SPD-Mitglieder über einemögliche Koalition seiner Partei abstimmen zu lassen. "Dafür sprichtvieles. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, die Basis beiderart wichtigen Fragen zu beteiligen", sagte der SPD-Politiker derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).Auf einen bevorzugten Partner wollte Heil sich nicht festlegen.Allerdings bescheinigte er der Linken grundsätzlichKoalitionsfähigkeit. "Große Teile der Linken sind überzeugteDemokraten, mit denen man reden kann", sagte der SPD-Generalsekretär.Was allerdings die Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht vonsich gebe, so Heil, sei "teilweise radikales Zeug und inakzeptabel".Der SPD-Politiker warf ihr vor, sie vertrete "gelegentlich sogarPositionen am rechten Rand".Heil schlug zudem vor, der Bund solle bis 2025 rund zwölfMilliarden Euro zusätzlich in die Schulen investieren, auch wenn dieSchulbildung Ländersache sei. "Das Geld soll in den Ausbau derGanztagsschulen, die Sanierung maroder Gebäude und den digitalenUnterricht fließen. Nur so können wir eines unserer Hauptziele, dieBildungsgerechtigkeit erreichen", sagte der SPD-Generalsekretär.