Rheinische Post: SPD-Fraktionsvize Högl will Gerichtsverfahren nach NSU-Prozess effizienter gestalten

Düsseldorf (ots) - Die stellvertretende Vorsitzende derSPD-Fraktion, Eva Högl, will Strafprozesse effizienter gestalten.Wegen des mehr als fünfjährigen NSU-Prozesses sagte Högl derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag): "Wir müssen den Prozesszum Anlass nehmen, um über Reformen des Strafprozesses nachzudenken,vor allem was die Dauer und Kosten der Verfahren betrifft." DieVorschriften müssten so gestaltet sein, dass ein Verfahrengewährleistet sei, das "effektiv ist und gleichzeitig die Rechte vonAngeklagten und Nebenklägern vollumfänglich wahrt", so Högl.Gleichwohl ist die SPD-Fraktionsvize überzeugt: "Der NSU-Prozess hatgezeigt, wie gut unsere rechtsstaatlichen Mittel und Verfahren sind."Die Aufklärungsarbeit beim NSU dürfe "mit dem Prozessende auf keinenFall enden". "Wir dürfen nun nicht aufhören, nach den Antworten aufdie noch offenen Fragen zu suchen", sagte Högl. Was denProzessausgang angeht, so sagte sie: "Ich hoffe, dass Beate Zschäpeals Mittäterin und die weiteren Angeklagten ebenfalls verurteiltwerden."