Rheinische Post: SPD-Fraktionschef Oppermann sieht Vorteile für Martin Schulz beim TV-Duell mit Merkel

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion,Thomas Oppermann, erwartet für den sozialdemokratischenKanzlerkandidaten Martin Schulz Vorteile im TV-Duell mitBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Wenn es eine offeneAuseinandersetzung um die besseren Konzepte gäbe, würde Merkel aufjeden Fall verlieren. Sie tut dagegen alles, um einer solchenDiskussion aus dem Weg zu gehen. Am liebsten würde sie wie in ihrenYoutube-Videos kontrollierte Botschaften unters Volk streuen", sagteder SPD-Politiker der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe). Auf jeden Fall würden die Unterschiede beimTV-Duell deutlich werden. "Martin Schulz hat einen Plan und konkreteVorschläge für die Zukunft dieses Landes", sagte Oppermann. DieMerkel-CDU sei dagegen nach zwölf Jahren im Amt "ausgebrannt, ohneAmbitionen und ohne Konzepte". Er sei gespannt, ob Kanzlerin Merkelsich beim TV-Duell endlich aus der Deckung wage. "Für die Wähler istes schade, dass Merkel eine zweite Runde verhindert hat."