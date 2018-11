Rheinische Post: SPD-Fraktionschef Kutschaty kritisiert Landesregierung nach Diesel-Urteil

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Nachdem das Verwaltungsgericht KölnDiesel-Fahrverbote für Köln und Bonn angeordnet hat, übtNRW-SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty heftige Kritik an derLandesregierung. "Das Urteil ist zum wiederholten Mal eine schallendeOhrfeige für den Umgang der Landesregierung mit der Problematik.Ministerpräsident Laschet hat versprochen, dass es in NRW keineFahrverbote geben wird. Erneut straft ihn ein Gericht Lügen", sagteKutschaty der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Er fordertnun ein Umsteuern in der Landespolitik: "Laschet hat lange dieNachrüstung der Dieselfahrzeuge aktiv bekämpft. Jetzt muss er endlichein schlüssiges Konzept vorlegen und sich nicht länger wegducken",sagte Thomas Kutschaty.