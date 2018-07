Düsseldorf (ots) - Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trumpund Russlands Präsident Wladimir Putin ist in Berlin mitErleichterung und anhaltender Skepsis aufgenommen worden. "Viel Show- wenig Substanz", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD, NilsSchmid, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Ob diesesTreffen aber mehr gebracht habe als eine Verbesserung derpersönlichen Stimmung müsse sich erst noch zeigen.Unions-Außenexperte Jürgen Hardt wertete die Zusammenkunft als"geschäftsmäßiges Gipfeltreffen". "Greifbare Ergebnisse erkenne ichnicht", sagte er der Redaktion. Die Ankündigung beider Präsidenten,zu Atomwaffen und internationalen Konflikten weiter zu sprechen, seiein positives Signal. "Das befürchtete Desaster für Europa und dieNato ist ausgeblieben", sagte der außenpolitische Sprecher der FDP,Bijan Djir-Sarai. Allerdings bleibe fraglich, wie die künftigeZusammenarbeit zur Lösung von weltweiten Konflikten aussehen solle.Auch Grünen-Außenexperte Omid Nouripour unterstrich, wie gut esgrundsätzlich sei, wenn die Staatschefs zweier Atommächte miteinandersprächen. "Das Problem ist, dass Trump und Putin den Eindruckerwecken, sie könnten jederzeit rücksichtslos auf Kosten DritterDeals abschließen", sagte Nouripour. Es sei nicht bekannt, was sie"privat" besprochen hätten. Augenfällig sei jedenfalls, was nichtgesagt habe. "Wenn Trump die zivilen Opfer Assads und Russlands inSyrien nicht anspricht, dann hört er sich genauso an wie Putin",erklärte der Grünen-Politiker.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell