Rheinische Post: SPD-Abgeordnete bringen freie Abstimmung über Paragraf 219a ins Gespräch

Im Streit um die Reform des Paragrafen 219a zuSchwangerschaftsabbrüchen bringen immer mehr SPD-Abgeordnete dieAufhebung des Fraktionszwangs ins Gespräch. Das solle erfolgen, wennder angekündigte Entwurf der Bundesregierung hinter den Erwartungenzurückbleibe. "Die Bundesregierung sollte die Chance erhalten, einenGesetzentwurf zum Paragraf 219a vorzulegen", sagte dieSPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Angesichts derteils unsäglichen Kommentare aus der Union bis hin zuGesundheitsminister Jens Spahn hält sich meine Hoffnung daraufallerdings in engen Grenzen", fügte die Generalsekretärin derSozialdemokraten in Sachsen hinzu. "Die SPD sollte dann nach anderenMehrheiten suchen oder die Abstimmung freigeben. Das Thema istjedenfalls zu wichtig, um es dem Koalitionsfrieden zu opfern", sagteKolbe. Ähnlich äußerte sich auch die SPD-BundestagsabgeordneteJosephine Ortleb. "Die Kanzlerin hat der SPD-Fraktion zugesichert,dass auch die CDU eine Lösung im Sinne der Rechtssicherheit fürÄrztinnen und Ärzte und der Frauen möchte. Und wir nehmen Sie hierbeim Wort!", sagte Ortleb. Jetzt werde ein Vorschlag derBundesregierung erstellt, den gelte es zunächst abzuwarten."Allerdings muss dies sehr zügig geschehen", mahnte Ortleb und fügtehinzu: "Zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir alle Möglichkeiten zueiner Änderung des Paragrafen auf dem Tisch behalten." Zuvor hatteder Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, im Interview mit der"Rheinischen Post" eine Aufhebung des Fraktionszwangs bei derAbstimmung über die Reform des Paragrafen 219a gefordert.