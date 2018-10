Rheinische Post: Ryanair prüft unbezahlte Urlaube am Standort Weeze

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Düsseldorf (ots) - Weil der Billigflieger Ryanair am FlughafenWeeze seine Flotte von fünf auf drei Flugzeuge verkleinert, prüft er,für einen Teil der Stewardessen und Stewards unbezahlten Urlaubeinzuführen. Dies erklärte das Unternehmen gegenüber der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). So wolle man den Abbau von Stellenminimieren, während Piloten an anderen Standorten arbeiten sollen.Die Gewerkschaft Verdi zeigte sich entrüstet. "Das wäre empörend",sagte eine Verdi-Sprecherin, "die Leute sind doch keine unbezahlteReserve."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell