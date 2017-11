Rheinische Post: Rudi Völler warnt vor englischen Verhältnissen

Düsseldorf (ots) - Auch wenn in diesem Winter neun von 18Bundesligisten auf ein Trainingslager im Süden verzichten, hält BayerLeverkusens Sportdirektor Rudi Völler nichts davon, über einegenerelle Abschaffung der Winterpause nachzudenken. "Ich denke, dieWinterpause ist notwendig und tut allen Beteiligten gut, um nacheiner anstrengenden Vorrunde zu verschnaufen und den Kopffreizubekommen, selbst wenn es wie in diesem Jahr nur zehn Tagesind", sagte Völler der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Donnerstagausgabe). Die Werkself bereitet sich diesmalebenfalls daheim auf den Rückrundenstart vor. Das Modell derenglischen Premier League zu übernehmen und auf den 2. Weihnachtstageinen Spieltag zu legen, wäre für Völler ein Graus. "Ich hoffe, dasses bei uns nie so weit kommt. Vor englischen Verhältnissen kann ichnur warnen. Dass in England durchgespielt wird, ist grenzwertig. Manwird hier wohl kaum einen Verantwortlichen finden, der dafür ist",sagte der 57-Jährige.---Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell