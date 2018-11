Rheinische Post: Röttgen wirft Gegnern des UN-Paktes Interesse an ungeordneter Migration vor

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses desBundestages, Norbert Röttgen, hat den Gegnern des UN-Migrationspaktein Interesse an ungeordneter Migration vorgeworfen. "Wer Ordnung undSteuerung der Migration will, der muss für diesen Pakt sein, so kleinder Schritt eines rechtlich nicht verbindlichen Beschlusses ist",sagte der CDU-Politiker der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Mittwoch). Wer nicht sachliche Kritik üben, sondern weiter mit derungeordneten Migration Stimmung machen wolle, der mache auch Stimmunggegen den Pakt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell