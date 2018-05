Rheinische Post: Röttgen empfiehlt Zurückhaltung gegenüber Entwicklung in Italien

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses,Norbert Röttgen (CDU), hat zur Zurückhaltung des Auslandes angesichtsder aktuellen Entwicklungen in Italien gemahnt. "Im Moment ist dieGefahr, dass wir es gut meinen, aber die Sache verschlimmern, zugroß", sagte Röttgen der "Rheinischen Post" (Düsseldorf / Dienstag).Deshalb sollten sich andere europäische Länder und insbesondereDeutschland aus den aktuellen Entwicklungen in Italien so weit wiemöglich heraushalten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell