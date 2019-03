Rheinische Post: Röttgen zu Macron: Wir brauchen keine neuen Agenturen, Institutionen und Räte

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses imBundestag, Norbert Röttgen, hat den Vorstoß des französischenPräsidenten Emmanuel Macron für eine Erneuerung Europas inhaltlichkritisiert. "Macron liefert ein Sammelsurium an Überschriften undsieht Europa für fast alle Bereiche zuständig. Wir brauchen aberkeine neuen Agenturen, Institutionen und Räte", sagte Röttgen derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Europa müsse sichvielmehr auf konkrete Projekte fokussieren, sagte Röttgen und nannteunter anderem eine "asymmetrische Handelspolitik", die gegenüberAfrika anders agiere als gegenüber Kanada und Japan: "Die Afrikanerbrauchen Zugang zum europäischen Binnenmarkt." Zudem erklärteRöttgen, neue Verträge über eine gemeinsame Verteidigungspolitikseien nicht notwendig - "vielmehr sollten die Europäer anfangen, ganzpraktisch gemeinsame militärische Übungen abzuhalten, um ihreVerteidigungsfähigkeit zu steigern". Röttgen plädierte auch dafür,dass in manchen Bereichen einige EU-Länder vorangehen sollten."Deutschland und Frankreich könnten mit weiteren Partnern den5G-Ausbau voranbringen. Das sollten keine einzelnen nationalenProjekte bleiben." In der Außenpolitik sollten vier bis sechs Ländervorangehen und ihre Positionen formulieren, beispielsweise wie manmit Rüstungsexporten umgehe und wie man sich gegenüber Chinaverhalte, sagte Röttgen. Den grundsätzlichen Appell Macrons für einenNeustart in Europa nannte Röttgen "völlig legitim". "Wir stehen aneinem historischen Scheidepunkt. Ich teile die Einschätzung, dass esum die Entscheidung für Nationalismus oder für Europa geht." Es seigut und richtig, diese Botschaft über die nationalen Grenzen hinwegzu setzen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell