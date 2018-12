Rheinische Post: Richtungsjahr für Europa Kommentar Von Michael Bröcker

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Man ist als Journalist vorsichtig geworden mitPrognosen. Zuletzt kam die Realität oft dazwischen. Krim-Annexion,Donald Trump, Brexit, die Rekorde der Grünen, das Vorrunden-Aus derNationalelf. Wer hätte es gedacht? Und doch lässt sich für 2019 einessicher sagen: Die politischen (Wahl-)Entscheidungen sindrichtungsweisend. Bei der Europawahl im Mai geht es um dieZukunftsfähigkeit der Europäischen Union als freiheitliche,demokratische, marktwirtschaftliche und supranational agierendeWertegemeinschaft. Dagegen stehen die Rechtspopulisten, die Brüsselverachten und sich in das vermeintlich wohlig-warme Zeitalter derNationalstaaten zurücksehnen. Sollten die Rechtsparteien imEuropäischen Parlament nach der Wahl die stärkste Fraktion bilden,können sie EU-Gesetzgebung blockieren. Es wäre das schleichende Endeder Union. Dabei brauchen wir das Gegenteil von Nationalismus. MehrZusammenarbeit, mehr Integration bei den Themen Digitalisierung,Migration, Wettbewerbsfähigkeit. Europas Abstieg beiZukunftstechnologien ist dramatisch. Überspitzt formuliert: Wir sindWeltmarktführer von gestern. Stahl, Maschinen, Autos. Kerngeschäftdes 20. Jahrhunderts. Die Exportschlager von morgen lauten aber IT,Big Data, Künstliche Intelligenz. Hier liegen die USA und Südostasienvorne. Von den 100 Unternehmen mit dem weltweit größten Marktwert(ein Indikator für die Zukunftserwartungen der Investoren) haben 57ihren Sitz in Nordamerika, nur 22 in Europa. Unter den Top 20 ist mitdem Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé nur ein (!) Unternehmen ausEuropa. Siemens folgt als erstes deutsches Unternehmen auf Rang 61.Wenn Europa auf dem Weltmarkt noch eine Chance haben will, müsste esmassiv in Rahmenbedingungen für eine (industriell basierte)IT-Ökonomie, in Forschung und Bildung investieren und die klügstenKöpfe der Welt anlocken. Groß denken. Aber wir sind uns ja nicht maleinig, welche Gleistechnik für Züge gelten soll. Es ist keineSchwarzmalerei, wenn Europa in 40 Jahren als kulturgeschichtlichanspruchsvolles Museum die Touristen der Welt in die schmuckenAltstädte lockt, aber in der Weltwirtschaft nichts mehr zu sagen hat.Ja, die europäische Erzählung von dem Friedenskontinent, die sich ausdem "Nie wieder" nach Auschwitz speist, bleibt faszinierend undrichtig. Aber sie reicht nicht, wenn man sich die Erfolge derSalvinis, Le Pens und Gaulands anschaut. Ein neues Narrativ mussökonomisches Kalkül einbeziehen. Wohlstandssicherung geht nur ineinem Europa.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell