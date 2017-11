Rheinische Post: Richtiges BGH-Urteil Kommentar Von Georg Winters

Düsseldorf (ots) - Der Bundesgerichtshof hat in SachenRiester-Rente die richtige Entscheidung getroffen. Wenn die privateAltersvorsorge, wie vom Gesetzgeber bei der Einführung beabsichtigt,einen Beitrag zur Bekämpfung der Altersarmut in Deutschland liefernsoll, dann kann sie bei einer Privatinsolvenz nicht den Gläubigernzur Befriedigung von deren Forderungen dienen (selbst wenn diese nochso berechtigt sein mögen) und die Not des Schuldners verschärfen. Daswäre kontraproduktiv. Auch die Beschränkung auf förder- undzulagenfähige Verträge ist in diesem Sinne konsequent. Das Urteil desBundesgerichtshofes kann kein Motivationsschub fürs Riestern sein.Aber es könnte junge Menschen daran erinnern, wie wichtig es ist, sofrüh wie möglich mit dem Sparen fürs Alter anzufangen. Die Wenigstenverdienen so viel Geld, dass sie allein von der gesetzlichen Renteleben können. Natürlich gibt es jene, die einfach zu wenig zum Sparenhaben. Aber wer die Vorsorge bewusst vernachlässigt und nichtszurücklegt, trägt später Mitschuld an der eigenen Armut.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell