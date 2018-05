Rheinische Post: Richterbund fordert Stresstest für Rechtsstaatlichkeit in der EU

Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Richterbund geht mit der Forderungnach einem besseren Schutz der Rechtsstaaten vor Populisten in den andiesem Donnerstag beginnenden Europäischen Justizgipfel in Berlin."Wir brauchen einen Stresstest für die Rechtsstaatlichkeit", sagteRichterbund-Vorsitzender Jens Gnisa der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Donnerstag). Solche Frühwarnsysteme hätten sich in der EU auchbereits im Banken- und Finanzsektor bewährt. Zudem müsse derEU-Vertrag um eine Checkliste ergänzt werden, in der die Kriteriendes Rechtsstaates konkret beschrieben werden. "Überall, wo Populistenregieren, ist die Unabhängigkeit der Justiz neben den Medien daserste Ziel", erläuterte Gnisa. Dem sollten Richter aus 44 Ländern inBerlin eine klare Botschaft entgegensetzen und sich für den Erhaltrechtsstaatlicher Garantien, für eine strikte Gewaltenteilung und fürpolitisch unabhängige Gerichte stark machen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell