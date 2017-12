Rheinische Post: Rheinische Post: Adidas-Chef fordert bei Fußballclubs Obergrenze für Ausgaben / Großes Lob für Red Bull Leipzig, obwohl Adidas an Bayern München beteiligt ist

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Düsseldorf (ots) - Der Vorstandsvorsitzende von Adidas, KasperRorsted, fordert, dass Fußballvereine für ihre Profimannschaft nurein begrenztes Budget ausgeben dürfen. Im Interview mit der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe) sagteRorsted: "Wir müssen in Deutschland und Europa eineFinancial-Fair-Play-Regel im Fußball durchsetzen. Vereine solltennicht viel mehr Geld ausgeben können, als sie im regulären Geschäftverdienen. So verhindern wir, dass einzelne Klubs eine ganze Ligadominieren."Obwohl Adidas an Bayern München mit 8,33 Prozent beteiligt ist,lobt er den aktuellen Zweitplatzierten der Bundesliga, Red BullLeipzig, in höchsten Tönen: "Der große Erfolg von Leipzig in derBundesliga zeigt, dass es keines gigantischen Budgets bedarf, um denBayern nahe zu rücken. Deren Spieleretat von 45 Millionen Euro in derletzten Saison lag deutlich unter dem Schnitt der Bundesliga. Respektvor deren langfristiger Planung und guter Jugendarbeit!"Rorsted erklärte, er hoffe und erwarte, dass Bayern MünchenDeutscher Meister wird und "sich auch in der Champions League gutschlägt". Zur aktuellen Debatte, ob Jupp Heynckes bei Bayern MünchenTrainer bleiben soll, sagte er: "Es ist gut, dass Heynckes den Bayernin dieser Saison beigesprungen ist. Ich schätze ihn sehr. Aber wie esin der nächsten Saison weitergeht, das muss der Vorstand alleineentscheiden. Da mischen wir uns als Sponsor nicht ein."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell