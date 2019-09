Rheinische Post: Reuls Hambach-Gutachten im Zwielicht

Düsseldorf (ots) -Sperrfrist: 12.09.2019 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Vergabe eines Gutachtens zur Räumung des Hambacher Forstswirft neue Fragen auf. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ließ dieumstrittene Polizeiaktion juristisch ausgerechnet durch die KanzleiBaumeister aus Münster vorbereiten, die enge Kontakte zumEnergiekonzern RWE unterhielt. Das ergaben Recherchen derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Reul kaufte für knapp60.000 Euro Gutachten ein, die Rechtsgrundlagen für eine Räumungschaffen sollten. Die Gutachter empfahlen Brandschutzdefizite in denBaumhäusern als rechtlichen Anlass für die Räumung. DasNRW-Innenministerium begründete die Wahl der Kanzlei so: "Nach einerErkundung des Marktes für dieses Gutachten kamen andere (...)Fachanwaltskanzleien hierfür nicht in Betracht." Die Beauftragunganderer Kanzleien hätte zum Teil Interessenkonflikte ausgelöst.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell