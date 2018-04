Rheinische Post: Rentenpräsidentin Roßbach pocht zur Finanzierung der erweiterten Mütterrente auf Steuermittel

Düsseldorf (ots) - Die Präsidentin der DeutschenRentenversicherung Gundula Roßbach pocht darauf, dass die geplanteErweiterung der Mütterrente zum 1. Januar 2019 aus Steuermittelnfinanziert wird. "Gesamtgesellschaftliche Aufgaben wie die höhereMütterrente müssen aus Steuern finanziert werden, nicht ausBeitragsmitteln, um alle Bürger entsprechend ihrer steuerlichenLeistungsfähigkeit an den Kosten zu beteiligen", sagte Roßbach der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). ImKoalitionsvertrag stehe, dass es bei Bedarf mehr Steuermittel für dieRentenversicherung gebe. "Wir gehen also davon aus, dass die künftighöhere Mütterrente aus Steuermitteln gezahlt wird." Roßbach verwiesdarauf, dass das Vorhaben, die Renten für die Mütter anzuheben, diedrei oder mehr vor 1992 geborene Kinder großgezogen haben, rund 3,7Milliarden Euro im Jahr kosten werde. Allerdings müsse man abwarten,auf was sich die Koalition sich letztendlich verständige.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell