Rheinische Post: Reitsport befürchtet Engpässe bei Turnierrichtern

Düsseldorf (ots) - Dem Reitsport in Deutschland droht auf Sichtein Mangel an Turnierrichtern. "Das ist in der Tat eineHerausforderung, der wir uns stellen müssen", erklärte die DeutscheReiterliche Vereinigung (FN) gegenüber der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Man versuche,einen Weg zu entwickeln, um die "zukünftige Gewinnung vonRichternachwuchs trotz veränderter Rahmenbedingungen undVoraussetzungen" sicherzustellen. Diskutiert werden im Rahmen derAusbildungs-Prüfungs-Ordnung (APO) 2020 eine frühere Spezialisierungder Richter statt disziplinübergreifender Grundausbildung, eineAufsplittung der mehrtägigen Block-Seminare in einzelne Module sowieSonderlehrgänge für verdiente Turniersportler. Bei bundesweit aktuellrund 3000 Richtern gebe es schon heute gelegentlich Defizite in denDisziplinen Vielseitigkeit, Voltigieren und Fahrsport, teilte dieRichtervereinigung DRV mit. Ein Engpass könne auf Sicht auch beiTurnierrichtern im Springsport entstehen, weil zuletzt deutlich mehrDressur-Richter ausgebildet worden seien. Damit die APO am 1. Januar2020 in Kraft treten kann, muss sie spätestens Anfang 2019 vom BeiratSport der FN beschlossen werden.