Düsseldorf (ots) - Aus dem nordrhein-westfälischen Landesverbandder AfD kandidiert offenbar ein "Reichsbürger" für die Bundestagswahlim September. Der ostwestfälische Kreis- und Bezirkssprecher UdoHemmelgarn aus Harsewinkel ist ins Visier der Sicherheitsbehördengeraten und wird der "Reichsbürger"-Szene zugeordnet. Das erfuhr diein Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) ausgut informierten Kreise. Der Verfassungsschutz NRW teilte auf Anfragemit, er gebe grundsätzlich keine Auskunft zu personenbezogenen Daten.Die "Reichsbürger"-Szene wird in Nordrhein-Westfalen vomVerfassungsschutz beobachtet; die Zahl dieser Personen hat sich inNRW seit Dezember laut Innenministerium von 300 auf mehr als 1000verdreifacht. Die Tendenz sei in allen Bundesländern steigend, mannehme die Szene "sehr ernst". Der AfD ist nach eigenen Angaben nichtsvon dem "Reichsbürger"-Hintergrund ihres Kandidaten bekannt: "HerrHemmelgarn hat sich immer klar von Reichsbürgern abgegrenzt", hieß esvon Landeschef Marcus Pretzell dazu. Hemmelgarn selbst streitet aufAnfrage ab, "Reichsbürger" zu sein oder etwas damit zu tun zu haben.Er stehe "voll und ganz" hinter dem Grundgesetz. Hemmelgarn (57) istauf einer AfD-Wahlversammlung Ende Februar auf Platz 8 der NRW-Listefür die Bundestagswahl gewählt worden und würde nach aktuellenUmfragewerten der Partei für die AfD in den Bundestag einziehen.Nach Angaben von NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD)gibt es auch in der Landesbeamtenschaft "Reichsbürger". DieLandesregierung in NRW geht jetzt mit Disziplinarverfahren gegen sievor: "In vier Fällen von Landesbeamten, die sich auf das sogenannteReichsbürgertum berufen haben, wurde bislang ein Disziplinarverfahreneingeleitet, da sich die Berufung auf das sogenannte Reichsbürgertummit den Grundsätzen des Berufsbeamtentums nicht in Einklang bringenlässt", schreibt NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans in einerVorlage auf Anfrage der FDP in NRW.