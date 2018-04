Rheinische Post: Rechtsfreie Räume: Reul weist Spahn in die Schranken

Düsseldorf (ots) - Die Äußerungen von BundesgesundheitsministerJens Spahn (CDU) über rechtsfreie Räume in Essen und Duisburg habenin NRW Empörung ausgelöst - auch in den eigenen Reihen.NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe): "Die innereSicherheit verbessert man nicht mit Interviews und flotten Sprüchen."Die neue Landesregierung arbeite seit neun Monaten mit Hochdruckdaran, das unter Rot-Grün verloren gegangene Vertrauenzurückzugewinnen. "Dafür brauchen wir keine klugen Ratschläge derBundesregierung", sagte Reul. Diese sei aber herzlich eingeladenmitzuhelfen, indem sie die Bundespolizisten statt nach Bayern zurückan die NRW-Bahnhöfe zurückbeordere. In einem Interview der "NeuenZürcher Zeitung" hatte Spahn gesagt, dass der Staat in denvergangenen Jahren nicht ausreichend für Recht und Ordnung gesorgthabe. Wörtlich sagte der Minister: "Schauen Sie sich dochArbeiterviertel in Essen, Duisburg oder Berlin an. Da entsteht derEindruck, dass der Staat gar nicht mehr willens oder in der Lage sei,Recht durchzusetzen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell