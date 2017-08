Rheinische Post: Ramsauer will von drohender Pleite bei A1 Mobil nichts gewusst haben

Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundesverkehrsminister PeterRamsauer (CSU) will in seiner Amtszeit keine Kenntnis vonfinanziellen Schwierigkeiten des Autobahn-Betreibers A1 Mobil gehabthaben. Auf die Frage der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Freitagausgabe), ob bereits zu seiner Amtszeit vonSchwierigkeiten des Unternehmens oder von einer drohenden Insolvenzdie Rede gewesen sei, antwortete Ramsauer: "Soweit erinnerlich,nein." Ramsauer, der von Oktober 2009 bis Dezember 2013 dasVerkehrsressort leitete, hatte als Minister immer wieder mit derÖffentlich-Privaten-Partnerschaft zu tun. Es war das größte Projektseiner Art, das Unternehmenskonsortium investierte für den 2008gestarteten sechsspurigen Ausbau der Autobahn 1 zwischen Hamburg undBremen rund 500 Millionen Euro. 2008 war noch Wolfgang Tiefensee(SPD) Verkehrsminister. Unterdessen rechnet der Vorsitzende desVerkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert (SPD), mit erhöhtemRedebedarf zu dem Thema bei einer Sondersitzung des Gremiums amkommenden Dienstag. Burkert sagte der "Rheinischen Post", auch imAusschuss sei die drohende Pleite in dieser Wahlperiode kein Themagewesen. "Ich verlange Aufklärung und Transparenz", sagte Burkert.Wieder drohe der Steuerzahler am Ende der Dumme zu sein, so derSPD-Politiker.Wegen geringerer Einnahmen aus der Lkw-Maut nach einemVerkehrsrückgang im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise verklagtder private Autobahnbetreiber A1 Mobil den Bund auf 778 MillionenEuro. Dem Unternehmen droht nach eigenem Bekunden die Insolvenz.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell