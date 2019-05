Rheinische Post: Ramelow: Spekulationen über eine Koalition von CDU und Linken sind hochproblematisch

Düsseldorf (ots) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hatvor Debatten über eine Koalition seiner Linkspartei mit der CDUgewarnt. Mit Blick auf entsprechende Äußerungen des brandenburgischenCDU-Vorsitzenden Ingo Senftleben sagte Ramelow der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Donnerstag): "Wir sollten nicht alles für möglicherklären und damit den Eindruck verstärken, es ginge uns in ersterLinie darum, an der Macht zu bleiben oder an die Macht zu kommen. Ichhalte das für hochproblematisch." Das wäre Ramelow zufolge "eine ganzschwere Belastung der gesellschaftlichen Debatte und Wasser auf dieMühlen der AfD". Beliebigkeit dürfe keine Antwort sein. "Es mussUnterschiede geben, und die Union muss eine andere Klientel abbildenals wir. Ich denke, die Aufgabe von CDU und CSU besteht darin, dasbürgerliche und das konservative Lager zu bündeln. Wir dürfen dasnicht vermengen." CDU und Linke verträten unterschiedlicheGesellschaftskonzepte. "Wenn die nicht mehr erkennbar sind, könnensich die Wähler nicht mehr orientieren."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell