Rheinische Post: Ralf Schumachers Sohn David will in die Formel 1

Düsseldorf (ots) - David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-FahrerRalf Schumacher, hat noch nie ein Formel-1-Rennen live gesehen.Trotzdem möchte der 16-Jährige irgendwann in die Fußstapfen seinesVaters treten. An diesem Wochenende startet er in Oschersleben in dieFormel-4-Meisterschaft. "Ich will das Beste rausholen und vornemitfahren", sagte er der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Freitagausgabe). Derzeit bereitet David Schumacher sich an derNeusser Privatschule auf seinen Realschulabschluss vor. SeinLieblingsfach: Mathe.