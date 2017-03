Rheinische Post: Rainer Wendt scheidet aus Polizeidienst aus

Düsseldorf (ots) - Der Bundesvorsitzende der DeutschenPolizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, ist auf eigenen Wunsch ausdem Polizeidienst ausgeschieden und in den vorzeitigen Ruhestandgegangen. "Ich bleibe aber natürlich weiterhin Bundesvorsitzender derPolizeigewerkschaft", sagte Wendt der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Es ist laut Satzung auch ganzklar so geregelt, dass ich das machen kann", sagte der 60-Jährige.Wendt war zuletzt beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste(LZPD) in Duisburg beschäftigt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell