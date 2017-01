Düsseldorf (ots) - Radprofi John Degenkolb sieht den deutschenRadsport nach dunklen Jahren voller Dopingenthüllungen wieder aufeinem guten Weg. "Wir haben in den letzten Jahren viel dafür getan,um die Sportart ein bisschen zu öffnen, um hinter die Kulissenblicken zu lassen, transparenter zu werden als in der Vergangenheit,um einfach Vertrauen zu wecken", sagte der Paris-Roubaix- undMailand-Sanremo-Sieger von 2015 der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Deswegen komme der diesjährigeTour-Start in Düsseldorf auch "genau zum richtigen Zeitpunkt, umeinen weiteren Schritt zu machen. Das gibt uns die Chance, diedeutschen Sportfans allgemein zu erreichen und ihnen zu zeigen, dasses sich lohnt, die Tour de France zu verfolgen". Der 28-Jährige, dergroße Teile des Vorjahres nach einem schweren Sturz verpasst hatteund zur neuen Saison zum amerikanischen Team Trek Segafredogewechselt war, legt sein Hauptaugenmerk auf den nächsten Sieg beieinem Frühjahrsklassiker, meldet aber auch für die Tour de FranceAnsprüche an. "Natürlich bin ich Teil einer Mannschaft, die in Personvon Alberto Contador um den Gesamtsieg mitkämpfen möchte, aber ichmöchte auch ganz bestimmt meine eigenen Chancen suchen undhoffentlich einen Etappensieg einfahren", sagte Degenkolb.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell