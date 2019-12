Rheinische Post: RWE fordert Reform der Abstandsregeln bei Windkraft

Düsseldorf (ots) - Die Chefin der RWE-Ökostromsparte, Anja-Isabel Dotzenrath,kritisiert die von der Bundesregierung geplante 1000-Meter-Abstandsregel fürWindräder. "Ich kann verstehen, dass der Einzelne kein Windrad in der Nähe habenwill. Aber so kann die Energiewende nicht funktionieren", sagte Dotzenrath derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Wir schlagen vor, das Regelwerkpunktuell nachzubessern, etwa beim Repowering - wo bereits kleine Windräderstehen, sollte man auch größere Anlagen erlauben. Bei der Frage nachMindestabständen kommt es darauf an, was der Bezugspunkt ist. 1000 Meter Abstandzu einer Siedlung sind ok, 1000 Meter zu jedem Bauernhof problematisch. Damitverringern sich die in Frage kommenden Flächen massiv um bis zu 50 Prozent." MitBlick auf den eigenen Ökostrom-Investitionsetat hofft Dotzenrath langfristig aufmehr Mittel. "RWE will 1,5 Milliarden Euro netto pro Jahr investieren, undzusammen mit Partnern kommen wir so auf 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr, dasist ein guter Start. Ob das auf Dauer reicht, muss man sehen. Auch Wettbewerberwie Enel oder Iberdrola haben tiefe Taschen." Die Faustregel in der Brancheheiße, eine Milliarde Euro pro Gigawatt Leistung, die man neu installiere. RWEwird durch die Übernahme der Ökostromgeschäfte von Eon und Innogy derdrittgrößte Ökostromerzeuger in Europa.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4456841OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell