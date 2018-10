Rheinische Post: RWE bereitet sich auf Stellenabbau in Hambach vor

Düsseldorf (ots) - Nach dem Rodungsstopp droht bei RWEArbeitsplatz-Abbau. "Der Rückgang der Braunkohle-Förderung wirdnicht ohne Auswirkung auf die Beschäftigung bleiben. Bedenken Sie: AmTagebau Hambach hängen 4600 Arbeitsplätze, davon 1300 allein imTagebau und 1500 in der Veredlung der Braunkohle. Wie vieleArbeitsplätze wir am Ende tatsächlich streichen müssen, ist nochoffen", sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz im Interview mit derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Sobald wir einenÜberblick haben, werden wir mit Gewerkschaften und unserenBetriebsräten sprechen."Kündigungen sind dabei nicht ausgeschlossen: "Ausschließen kannich zu diesem Zeitpunkt nichts. Doch bislang ist es RWE noch immergelungen, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden undsozialverträgliche Lösungen zu finden", sagte Schmitz. Kurzarbeit seidagegen kein Instrument: "Man kann ein Kraftwerk nicht in Kurzarbeitbetreiben. Das muss, wenn es am Netz ist, immer in Betrieb sein undim Schichtdienst gefahren werden."Vor einer Woche hatte das Oberverwaltungsgericht Münster dieRodung des Hambacher Forsts bis zu einem endgültigen Urteiluntersagt, und das kann laut RWE Jahre dauern: "Wir strecken denBetrieb. Wir senken die Förderung um zehn bis 15 Millionen Tonnen imJahr und müssen die Auslastung der Kraftwerke und Veredlungzurückfahren", erläuterte Schmitz. Derzeit fördert RWE in Hambach 40Millionen Tonnen im Jahr.Es ist auch denkbar, dass RWE Kraftwerksblöcke stilllegt, dieHambach beliefert: "Denkbar ist alles, aber dazu müssen wir zunächstdie Entscheidungen der Kohlekommission abwarten", sagte Schmitz der"Rheinischen Post".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell