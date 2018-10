Rheinische Post: RWE-Chef ist zu Kohleausstieg vor 2045 bereit und will Enddatum 2033 festlegen

Düsseldorf (ots) - RWE-Chef Rolf Martin Schmitz erklärt sich zuGesprächen über einen früheren Kohle-Ausstieg bereit: "UnsereGenehmigungen gelten bis etwa 2045. Wenn sich daran etwas ändernsoll, weil die Gesellschaft dies verlangt, dann sollte man sich mituns zusammensetzen. Dann können wir gemeinsam schauen, wie man diesenWeg ebnen kann und was das kostet", sagte Schmitz der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). "Das Primat bei der Energiepolitikliegt bei der Politik."Schmitz begrüßte den Vorschlag von Ronald Pofalla, Co-Chef derKohle-Kommission, der einen Ausstieg zwischen 2035 und 2038 angeregthat. "Die Grundlogik des Gesamtvorschlages halte ich fürüberzeugend. Wir definieren ein Ziel für 2030 und überprüfen in 2027,ob die Rahmenbedingen noch zutreffend sind. Das Enddatum für denAusstieg sollten wir aber jetzt noch nicht festlegen", sagte Schmitzweiter. Das Enddatum hänge vom Ausbau der erneuerbaren Energien undder Netze ab. "Daher sollten wir in 2033 erst mal schauen, wie weitwir gekommen sind, und dann das finale Ausstiegsdatum festlegen.Vielleicht geht es danach schneller als gedacht."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell