Rheinische Post: RWE-Chef Schmitz ruft Aktivisten zu Gewaltfreiheit auf und fordert mehr Tempo vom Bundeswirtschaftsminister

Düsseldorf (ots) - Vor dem Aktionswochenende ruft RWE-Chef RolfMartin Schmitz die Klimaaktivisten auf, den Tagebau nicht zubetreten: "Wir rufen alle Beteiligten auf, keine Gewalt anzuwendenund keine illegalen Aktionen zu unternehmen. Insbesondere sollteniemand in den Tagebau eindringen, das kann lebensgefährlich sein.Die Abbruchkanten sind teilweise 40 Meter tief und nicht daraufangelegt, betreten zu werden", sagte Schmitz im Interview mit derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Er betonte: "UnsereMitarbeiter werden versuchen zu deeskalieren. Sollte es zu Gewalt undStraftaten kommen, wird die Polizei eingreifen müssen." Zugleich wiesSchmitz Vorwürfe der Klimaaktivisten zurück, RWE blockiere denKohleausstieg: "RWE blockiert in keiner Weise den Ausstieg." DerKonzern stehe bereit, um die Empfehlungen der Kohlekommissionumzusetzen. Auch der Hambacher Forst solle bleiben. "Wir haben längsterklärt, dass wir den Forst jetzt nicht antasten. Für Hambach werdenwir eine komplett neue Braunkohlenplanung machen, damit könnte derWald dauerhaft erhalten werden." Zudem habe RWE massiv CO2-Emissioneneingespart. "Ich verstehe nicht, warum noch immer gegen RWEdemonstriert wird." Schmitz forderte Bundeswirtschaftsminister PeterAltmaier auf, die Gespräche zur Umsetzung des Kohleausstiegs zügigeranzugehen. "Wir stehen Gewehr bei Fuß, um die Empfehlungen 1:1umzusetzen. Das wollen meines Wissens auch derBundeswirtschaftsminister und viele andere. Den Takt gibt aber dieBundesregierung vor. Und wenn es nach mir geht, sollten wir dringendeinen Zahn zulegen." Die Menschen in den Regionen sowie Mitarbeiterund Aktionäre von RWE verdienten rasch Klarheit.