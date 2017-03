Rheinische Post: RWE-Aufsichtsrat streitet über Gehaltserhöhung für RWE-Chef

Düsseldorf (ots) - Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die kräftigeGehaltserhöhung für RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. "Es passt überhauptnicht zur Lage von RWE, dass der Konzern nun einem Vorstand einederartige Vergütungserhöhung zugesteht, wie es bei Herrn Schmitz derFall ist", sagte Hans-Peter Lafos, Verdi-Energieexperte, der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Schmitzübernimmt am 1. Mai zusätzlich zu seinem Amt als Vorstandschef auchdas des Personalvorstands; der bisherige Personalvorstand Uwe Tiggesscheidet aus und konzentriert sich auf dieses Amt bei der RWE-TochterInnogy. Schmitz soll daher rund 15 bis 20 Prozent mehr bekommen,seine Gesamtvergütung soll auf rund 3,5 Millionen Euro steigen. Aufder Aufsichtssitzung am vergangenen Mittwoch soll es deshalb heftigeDebatten gegeben haben, wie die Redaktion aus Aufsichtsratskreisenerfuhr. "Wir stehen zur Vereinbarung, dass Herr Schmitz neben demVorstandsvorsitz auch noch den Posten des Personalvorstandsübernimmt. Mit der Gehaltserhöhung sind wir jedoch nichteinverstanden, zumal die RWE-Beschäftigten für sich eine sehrmaßvolle Lohnerhöhung von einem Prozent akzeptiert haben", sagteLafos. Nächste Woche würden Konzernbetriebsrat und Verdi-Gremien dazuberaten. "Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen und eineentsprechende Forderung in der nächsten Tarifrunde erheben", sagteLafos.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell