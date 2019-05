Rheinische Post: RAG-Stiftung steigert den Gewinn auf 454 Millionen Euro

Düsseldorf (ots) - Die RAG-Stiftung, die für die Ewigkeitslastendes Bergbaus verantwortlich ist, konnte 2018 den Gewinn erneutsteigern und zwar auf 454 Millionen Euro, wie Helmut Linssen, bisApril Finanzchef der Stiftung, der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag) sagte. "454 Millionen sind ein schöner Erfolg unsereskleinen Teams", so Linssen weiter. 2017 hatte der Gewinn bei 431Millionen gelegen. Dank guter Kapitalanlage und sparsamerHaushaltsführung habe man die Jahreserfolge seit Start der Stiftungerheblich steigern können.Einen großen Teil des Gewinns (363 Millionen Euro) steuerte 2018laut Linssen der Chemiekonzern Evonik per Dividende bei. Die Stiftunghält heute 64 Prozent an dem Chemiekonzern. Die Kapitalanlagensteuern weitere 49 Millionen Euro bei, hinzu kommen 24 Millionen vonder RAG-Beteiligungsgesellschaft und 36 Millionen Euro Dividende vonder Wohnungsgesellschaft Vivawest.Als Linssen 2012 bei der Stiftung antrat, besaß diese Rücklagenvon rund zwei Milliarden Euro. Linssen verabschiedet sich mit einemdeutlichen Anstieg: Im Jahr 2018 sind die Rücklagen demnach auf 7,3Milliarden Euro angewachsen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell