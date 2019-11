Rheinische Post: Quotenstreit vor CDU-Parteitag: Frauenunion signalisiert Kompromissbereitschaft

Düsseldorf (ots) - Im Quotenstreit vor dem CDU-Parteitag in Leipzig hat dieChefin der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz, Kompromissbereitschaftsignalisiert und eine neue Parteikommission vorgeschlagen. "In der Sache sindwir klar: Wir brauchen mehr Frauen in verantwortlichen Funktionen in der Partei.Über den Weg dorthin lassen wir mit uns reden", sagte Widmann-Mauz derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Sie betonte: "Wir haben immergesagt, dass wir uns einem Kompromiss nicht verschließen werden." Die Gründungeiner Kommission, die Vorschläge für eine strukturelle Reform der Partei mache,könne ein solcher Weg sein.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4445741OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell