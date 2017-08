Rheinische Post: Privatschulen stärker kontrollieren

Düsseldorf (ots) - von Kirsten BialdigaDie Privatschulfreiheit ist in Deutschland in der Verfassungverankert. Dahinter steht der Gedanke, dass der Staat nicht alleinüber das Schulwesen bestimmen soll. Eine möglichst große Vielfalt anErziehungszielen und Bildungsideen soll es stattdessen geben. DesRisikos waren sich die Verfasser des Grundgesetzes dabei offenbarbewusst: dass ein paralleles, elitäres Schulsystem entstehen könnte.Eines, das Kindern aus wohlhabenden Elternhäusern vorbehalten ist.Aus diesem Grund schreibt das Grundgesetz vor, dass private Schulennur dann zu genehmigen sind, wenn sie eine solche Abschottung nichtfördern. Wenn Akademikerkinder aber heute schon viermal häufigerPrivatschulen besuchen als Arbeiterkinder, dann spricht viel dafür,dass die soziale Abschottung längst Realität ist. Ob dafür die Höhedes Schulgeldes, die Aufnahmepraxis an diesen Schulen oder schlichtunterschiedlich ausgeprägtes Interesse der Eltern an der Bildungihrer Kinder verantwortlich ist, ist dabei genau zu analysieren.Aufgabe der Länder ist es in jedem Fall, dafür zu sorgen, dass sichdie soziale Spaltung unter den Schülern nicht vertieft. Wer gleicheBildungschancen propagiert, darf die Privatschulen nicht vergessen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell