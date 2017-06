Rheinische Post: Privathaushalte vergeuden 3,5 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr

Düsseldorf (ots) - Die meisten Lebensmittel werden in deutschenPrivathaushalten verschwendet. 3,5 Millionen Tonnen vermeidbarerLebensmittelabfälle fallen dort pro Jahr an. Das geht aus der Antwortder Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktionhervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe) vorliegt. Darin verweist dasBundeslandwirtschaftsministerium auf Zwischenergebnisse desForschungsprojekts "Wege zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen"(Refowas). Demnach kommen zu den 3,5 Millionen Tonnen vermeidbarerAbfälle aus den Haushalten weitere 1,7 Millionen Tonnen aus derLandwirtschaft hinzu. Bei der Lebensmittelverarbeitung zählten dieForscher 1,5 Millionen Tonnen, in der Außer-Haus-Verpflegung, etwa inKantinen, eine Million Tonnen und im Handel weitere 351.000 Tonnen.Insgesamt errechneten die Experten also einen Abfallberg von mehr alsacht Millionen Tonnen Lebensmitteln pro Jahr. Nicole Maisch,verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, kritisiertpolitische Initiativen wie die Kampagne "Zu gut für die Tonne" vonErnährungsminister Christian Schmidt (CSU) als nicht ausreichend."Wir diskutieren im Bundestag seit über fünf Jahren über dieAuswirkungen und Probleme der Lebensmittelverschwendung", politischeBeschlüsse gebe es genauso lang, sagte Maisch. "Dass es Schmidtwährend seiner ganzen Amtszeit nicht geschafft hat, aktiv zu werdenund diese umzusetzen ist mehr als schwach", fügte dieGrünen-Politikerin hinzu. Sie kritisiert, dass sich Schmidt gegeneine Pflicht für den Handel ausspricht, Lebensmittel zu spenden, wiees sie etwa in Italien und Frankreich gibt. Das Ressort des Ministersverweist hingegen auf die gute Kooperation mit den Tafeln. DasForschungsprojekt Refowas läuft seit Juni 2015 und endet im Mai 2018.Es soll Daten zu Lebensmittelabfällen sammeln und mit geeignetenMaßnahmen zu einem nachhaltigeren Umgang mit Speisen und Getränkenführen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell