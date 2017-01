Rheinische Post: Private Krankenversicherungen sollen in Mutterschutz-Phase zahlen

Düsseldorf (ots) - Private Krankenversicherungen sollenverpflichtet werden, selbstständigen Frauen in der Phase desMutterschutzes sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt einesKindes das vereinbarte Krankentagegeld als Kompensation desVerdienstausfalls zu zahlen. Das geht aus einer Gesetzesformulierunghervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe) vorliegt. Darin heißt es: "Bei der Neuregelung wirdsystematisch an den bestehenden Krankengeldanspruch angeknüpft, dasheißt, ein Anspruch auf Zahlung besteht nur, wenn eine privateKrankentagegeldversicherung abgeschlossen wurde." Der Gesetzgeberwill mit dieser Neuerung eine "Schutzlücke" für selbstständige privatVersicherte Frauen schließen. Die Formulierung soll am 25. Januarin den Bundestag eingebracht werden und wie eine Reihe weitererÄnderungen in der Gesundheitspolitik an das geplante Heil- undHilfsmittelgesetz angehängt werden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell