Rheinische Post: Priester sind wichtig Kommentar Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Der katholischen Kirche in Deutschland gehendie Priester aus. Eine Entwicklung, die nachdenklich stimmen sollte.Denn sie trifft die Kirche da, wo sie lebt, in der Eucharistiefeier.Die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi ist Kern desGlaubens. Und sie kann nur von einem Priester vollzogen werden.Kritiker halten der katholischen Kirche oft vor, selbst Schuld daranzu tragen, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten undimmer weniger junge Männer zum Priester geweiht werden wollen. MancheKritik mag berechtigt sein. Das Positive, das bei Weitem überwiegt,wird aber in der Regel außer Acht gelassen. So werden beispielsweisedie karitativen Dienste und Einrichtungen wie etwa Kindergärten undKrankenhäuser bei der Betrachtung gern vergessen. Wo Geistlichefehlen, geht also nicht nur ein Stück Kirchenleben, sondern auchsoziales Engagement verloren. Schon allein deshalb sollte esniemandem egal sein, dass aufgrund von Priestermangel Gemeindenzusammengelegt werden müssen.