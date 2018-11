Rheinische Post: Post-Wagen tanken wegen Tankstellenkrise häufiger

Düsseldorf (ots) - Die aktuellen Engpässe an Tankstellen inDeutschland und speziell in NRW alarmieren auch die Deutsche Post.Das Unternehmen, das den größten privaten Fuhrpark in Deutschlandbetreibt, hat vorbeugend die Empfehlung an seine Fahrer ausgegeben,häufiger zu tanken und auch mit halbgefülltem Tank schonnachzutanken. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post"(Dienstag) unter Verweis auf eine Auskunft des Unternehmens. DieAuslieferungen im Weihnachtsgeschäft sieht die Post aber nichtbedroht: "Es ist bislang noch zu keinen Ausfällen von Zustellung oderFahrten gekommen. Weihnachtspakete sind nach aktueller Einschätzungnicht gefährdet", hieß es.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell