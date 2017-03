Rheinische Post: Polizeigewerkschafter Wendt bezieht 50.000 Euro von Axa

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Düsseldorf (ots) - Rainer Wendt, Vorsitzender der DeutschenPolizeigewerkschaft (DPolG), bezieht 50.000 Euro für seine Tätigkeitals Aufsichtsrat beim Versicherungskonzern Axa. Dies bestätigte dieGewerkschaft gegenüber der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Mittwochausgabe). Wendt erhalte "eine angemesseneAufsichtsratsvergütung von 50.000 Euro brutto", teilte die DPolG mit.Wendt sei im Übrigen in etwa 14 Ausschüssen oder Aufsichtsrätentätig, "in fast allen ehrenamtlich". Von der DPolG erhalte Wendt eineAufwandsentschädigung von 520 Euro brutto pro Monat.