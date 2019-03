Rheinische Post: Polizei prüft RAF-Spur bei Überfall auf Geldtransporter

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Niedersachsen prüft imZusammenhang mit dem Überfall auf den Geldtransporter am FlughafenKöln/Bonn eine mögliche Verbindung zu drei ehemaligenRAF-Terroristen. "Unsere polizeilichen Ermittler aus der zuständigenFachlichkeit schaut sich das gerade an. Einen Zusammenhang haben wiraber bislang nicht finden können", sagte eine Sprecherin derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Seit Jahren begehendrei ehemalige RAF-Terroristen in Norddeutschland Überfälle aufGeldtransporte.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell