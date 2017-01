Rheinische Post: Die Polizei hat in Köln ihre Pflicht getan Kommentar Von Horst Thoren

Düsseldorf (ots) - Bei dieser massiven Polizeipräsenz in Kölnkonnte nichts passieren. 1500 Beamte im Einsatz, allein am Dom. Gehtdoch! Das sagen jetzt alle, die nach den sexuellen Übergriffen aufFrauen in der Silvesternacht 2015 konsequentes Polizeihandelngefordert hatten. Doch nun werden Vorwürfe laut, das Vorgehen derBeamten gegen Nordafrikaner, der Haupttätergruppe des Vorjahres, seirassistisch gewesen. Von gezielter Selektion ist die Rede. Welch eineHeuchelei! Wer auf der einen Seite zu Recht beklagt, dassMännerhorden vor den Augen der Polizei über Frauen hergefallen sind,darf jetzt gezielte Kontrollen nicht verurteilen. Sofern dieNordafrikaner dabei korrekt behandelt wurden, hat die Polizei nureins getan - ihre Pflicht. Bleibt die Frage, die bisher niemandbeantworten kann: Was mag erneut Hunderte Nordafrikaner dazuveranlasst haben, ausgerechnet in der Silvesternacht nach Köln zufahren? War das bewusste Provokation? Oder nur Dummheit? Auch wenn esdieses Mal dank des konsequenten Durchgreifens der Polizei zu keinenÜbergriffen kam, bleibt Kölns Ruf beschädigt. Es ist noch viel zutun, bis es in der wohl tolerantesten Stadt Deutschlands wiedermöglich wird, friedlich zu feiern - auch ohne Polizeischutz.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell