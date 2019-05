Düsseldorf (ots) - Das millionenfach aufgerufene Anti-CDU-Videoeines Youtubers wird nach Einschätzung der PolitikwissenschaftlerinSabine Kropp noch keine massive Auswirkung auf das Verhalten jüngererWähler am bevorstehenden Wahlsonntag haben, offenbart aber einerhebliches Risiko für die Partei von Kanzlerin Angela Merkel. "DieCDU läuft mittelfristig Gefahr, die jungen Menschen zu verlieren",sagte Kropp der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Die CDUhabe nur noch einen Anteil von 12,7 Prozent unter den Wählern, diejünger als 18 Jahre sind. "Bei der Europawahl 2014 hatte sie nochmehr als 24 Prozent unter den unter 18-Jährigen. Deshalb hat sieeinen Grund, nervös zu sein. Sie kann das nicht einfach laufenlassen." Union und SPD hätten es als Volksparteien aber schwerer alsetwa die Grünen, weil sie eine viel größere Breite der Interessenausgleichen müssten, sagte die Professorin des BerlinerOtto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaft. Sie betonte: "Es gibtkeine monokausale Schuld einer einzigen Partei." Kropp mahnte: "Wirmüssen aufpassen, dass unsere demokratische Institutionen nichtweiter delegitimiert werden, politische Prozesse brauchen Zeit undAusgleich. Wir haben ein Recht darauf, unsere Meinung zu äußern, aberkein Recht darauf, dass jede unserer individuellen Forderungenvollständig umgesetzt wird. Dies ist ein Lernprozess, den alle, auchzurecht ungeduldige jüngere Menschen in einer Demokratiedurchlaufen." Und natürlich seien auch die jungen MenschenKonsumenten, die den Klimawandel beförderten. "Am Wochenende steigtauch die junge Generation ganz gern ins Flugzeug, um billig zuFreunden in Europa zu fliegen." Zugleich maß sie seriösenJournalisten die Aufgabe der politischen Einordnung des Videos zu -nicht des Faktenchecks. "Seriöser Journalismus verliert sich jetztnicht im Faktencheck des Videos. Das kann nicht seine Aufgabe sein.Seriöse Journalisten ordnen diese einseitige Zuspitzung, die eintauglicher Mobilisierungsversuch, aber nur eine begrenztewissenschaftliche Argumentation ist, ins politische Tagesgeschäftein."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell