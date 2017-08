Rheinische Post: Platzeck begrüßt Lindners Vorstoß zur Krim-Politik

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um die völkerrechtswidrigeKrim-Annexion hat der SPD-Politiker und Vorsitzende desDeutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck, FDP-Chef ChristianLindner den Rücken gestärkt. Kernfrage der "kompliziertenBeziehungen" zwischen Europa und Russland bleibe "die bis heuteungeklärte Frage des Platzes der Russischen Förderation in einergemeinsamen Sicherheitsarchitektur auf unserem Kontinent", sagtePlatzeck der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). "Insofern ist jeder Denkanstoß, der aus dem Zirkelzunehmender, gefährlicher Entfremdung führt, willkommen", fügte derfrühere Ministerpräsident Brandenburgs mit Blick auf LindnersÄußerungen hinzu. Der FDP-Spitzenkandidat hatte gefordert, den Streitum die rechtswidrige Annexion der Krim durch Russland einzufrieren,um Präsident Putin besser einbinden zu können. Platzeck warb nundafür, "über wirtschaftliche Einzelmaßnahmen hinaus mit Russland inEuropa gemeinsame sicherheits- und außenpolitische Konzepte zuentwickeln".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell